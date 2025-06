Yunan basını, 38 yaşındaki Türk iş insanının Mikonos Adası'na demirlediği yatında 42 yaşındaki eşine ağır şiddet uyguladığını, çevredekilerin ihbarı üzerine iş insanının gözaltına alındığını haberleştirmişti.



Günlerdir kimliği merak edilen iş insanı İzmir’de otel işletmeciliği ve galericilik yapan Gökhan Seven çıktı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkiye’de dolandırıcılık suçundan aranan otel işletmecisi ve galerici Gökhan Seven, beraberinde eşi Duygu Seven, çocukları ve bir grup arkadaşıyla birlikte Bodrum’a bağlı Türkbükü’nden yatla Mikonos Adası’na gitti.

ÇIĞLIK SESLERİ YAKALANMASINA NEDEN OLDU



İddiaya göre, 4 Haziran gecesi Gökhan Seven tartıştığı eşini darp etti. Tekneden gelen çığlık sesleri üzerine Yunan Sahil Güvenliği Gökhan Seven’in teknesinin olduğu bölgede devriye atmaya başladı. Bu sırada Duygu Seven’i yüzünün kanlar içerisinde olduğunu fark eden Sahil Güvenlik hemen yata yanaştı.



EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU, YUNAN POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Eşinden şikayetçi olduğunu söyleyen Duygu Seven polisler tarafından sağlık merkezine götürüldü. Gökhan Seven de aile içi şiddet ve limanda çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 35 metrelik lüks yatı ise Yunan Sahil Güvenliği’nin iskelesine bağlandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gökhan Seven hakkında araştırma yapan Yunan polisi, İnterpol’ün parmak izi veri tabanını kullanarak sorgulama yaptı. Gökhan Seven’in Türkiye tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.



Hemen Türk makamlarıyla irtibata geçildi. Gökhan Seven 5 Haziran günü çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan Seven’in pazartesi günü Yunanistan’da yeniden mahkemeye çıkacağı ve sonucunda Türkiye’ye iade edilebileceği belirtildi.

MİLYONLUK OTOMOBİLLER VE YATLARLA VURGUN İDDİASI

Gökhan Seven geçtiğimiz yıl İzmir’de bir otel açtığı biliniyor. Ayrıca kendi soyadını taşıyan bir de galerisi var. Sosyal medya hesabında sık sık yat gezilerinden fotoğraflar paylaşan Gökhan Seven’in son paylaşımı ise, eşini dövdüğü geceden. Fotoğrafta eşi ile birlikte görünüyorlar. Gökhan Seven hakkında sosyal medyada pek çok olumsuz yorum da var. Paylaşımlarda, peşinatını aldığı lüks otomobilleri teslim etmediği ve insanları dolandırdığı iddia ediliyor.