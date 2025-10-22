CHP Kurultay iptali davası açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yeni hamle geldi. Savaş, 39. Olağan İl Kongreleri'nin iptali için dilekçe verdi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında yer alan önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Dilekçede, mevcut yönetim 6 Nisan 2025'te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025'teki 22. durumlarda Kurultaylarının açılan davayı ayrılır ve "hukuka karşı hile" yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde söylenmesi ile ifade edildi.

YİNE MUTLAK BUTLAN VURGUSU

Dilekçede, mevcut yönetim, muhaliflere yönelik yargısız infaz ve disiplinle parti içi demokrasiyi engellediği, CHP gibi geniş çaplı bir siyasi partinin kurultay iradesinin "organize şekilde gazlanmasının" doğrudan kamu düzenine aykırı olduğu ve bu durumun Türk Medeni Kanunu'na göre "mutlak butlan" olması vurgulandı.

Yargılama süreci devam ederken "kamu düzeninin korunması" amacıyla mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edilen dilekçede, önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu işlemlerine göre ve iadelerine karar verilmesi amacıyla istendi.

CHP KURULTAY DAVASINDA SALON DEĞİŞTİ

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın 24 Ekim'deki duruşması, daha büyük olan Dışkapı Adliyesi'ndeki Z-10 salonunda toplandı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kapsamı, fer'i müdahil sayısı ve basın ilgisi nedeniyle mevcut salonun yetersiz kaldığı belirtildi, 24 Ekim'de duruşma için daha büyük bir salon talebinde bulunuldu. Talep üzerine Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, yargılamanın güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla 24 Ekim'de yapılan duruşmanın, Dışkapı Adliyesi'nde bulunan Ankara 25'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kullanıldığı Z-10 salonunda sürdürülene karar verdi.