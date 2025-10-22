CHP'den ihraç edilen ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarının ardından suç duyurusu hazırlığında olduğu öğrenildi.

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üregen şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın hükümsüzlüğüne ilişkin davamız kapsamında, duruşma öncesinde mahkemeye sunduğumuz ve önceki beyanlarımızın devamı niteliğindeki dilekçemiz üzerine, Sayın Özgür Özel tarafından müvekkilimiz Sayın Lütfü Savaş basın ve yayın organları aracılığıyla açık şekilde hedef alınmış, hak arama hürriyetini kullandığı gerekçesiyle tüm Türkiye’nin gözü önünde tehdit edilmiştir.

Sayın Özgür Özel’in bu agresif ve tehditkâr tutumu, söz konusu beyan dilekçesinde ve dava dosyasında yer alan iddialarımızı doğrular niteliktedir. Kendisi, hak arayan partilileri, görevini yapan yargı organlarını ve kamu görevlilerini ısrarla ve aleni biçimde baskı altına almaya devam etmektedir.

Kendisinden ve yönetiminden beklentimiz, hukuka saygı duyarak dava dosyasındaki iddia ve delillerle yüzleşmeleridir. Hak aramak kutsal ve anayasal bir özgürlüktür.

Bu çerçevede, Sayın Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."