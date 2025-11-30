Rapçi Lvbel C5, “Live in Arena” konseptiyle 29 Kasım akşamı İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda binlerce hayranıyla buluştu.

“Havhavhav” başta olmak üzere hit parçalarını seslendiren sanatçının konseri öncesinde salon çevresinde uzun kuyruklar oluşurken, geceye dair görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

KALÇASI ALEV ALDI

Konser sırasında bazı hayranların sahneye çıkmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, sahneye atlamaya çalışan bir hayranının güvenlik bariyerlerine takıldığı ve bu sırada kalçasının alevlerden tutuştuğu görüldü.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Görevliler kısa sürede müdahale ederek kişiyi sahneden uzaklaştırdı; konserin akışında uzun süreli bir kesinti yaşanmadı.

CEKET İÇİN BİRBİRİNE GİRDİLER

Gece boyunca yaşanan bir diğer dikkat çekici an ise Lvbel C5’in sahneden ceketini seyirciye doğru fırlatması oldu. Cekete ulaşmak isteyen bazı hayranları arasında kısa süreli arbede yaşandı.