O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde sahne alan LvbelC5, enerjik performansıyla salonu hareketlendirirken gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de jüri koltuğundaki Gupse Özay oldu. Özay’ın şarkı sırasında ekrana yansıyan mimikleri, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

LvbelC5’in seslendirdiği “COOOK PARDON” adlı parça, stüdyodaki izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Yaşı küçük konukların bile şarkıya ezbere eşlik etmesi dikkat çekerken, performans kısa sürede coşkulu bir atmosfer yarattı. Şarkı boyunca stüdyoda renkli ve eğlenceli anlar yaşandı.

Performans sırasında kameraların sık sık Gupse Özay’a dönmesi, ekran başındakiler için ayrı bir eğlenceye dönüştü. Hadise ve Murat Boz’un şarkıya dans ederek ve eşlik ederek katıldığı anlarda, Özay’ın şaşkınlık, gülümseme ve anlamaya çalışan ifadeleri sosyal medyada espri konusu oldu.

Programın ardından çok sayıda kullanıcı, Gupse Özay’ın mimiklerini kendi izleme halleriyle kıyaslayarak paylaşımlar yaptı. “Hepimizi temsil etti”, “Ekrandaki mimik, evdeki biz” ve “LvbelC5’i tam olarak böyle izliyoruz” yorumları kısa sürede yayıldı.