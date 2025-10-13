Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, en büyük banknot olan 200 lira ile ne kadar alışveriş yapılabileceğini görmek amacıyla önceki gün Ankara İskitler Semt Pazarı’na gitti.

5 GRAM ALTIN ALINIYORDU

Arıkan, akşam saatlerinde pazara gelmesine rağmen cebindeki 200 lira ile 1 kilo elma, 1 kilo üzüm, 1 adet kıvırcık ve yarım kilo biber alabildi.

Mahmut Arıkan, 1 kilo elma için 60, 1 kilo üzüm için 70, 1 kıvırcık için 50, yarım kilo biber için 20 lira ödedi.

Arıkan, pazar ziyareti sırasında şunları söyledi:

“Özellikle akşam saatlerini tercih ettik. Akşam saatlerinde pazarda fiyatların düştüğü söylenir. Enteresan bir tablo vardı bugün. 2009 yılında bu 200 lira tedavüle girdiğinde 5 gram altın alınabiliyordu. Ama bugün pazarda karşılaştığım tablo, şu kıvırcıktan sadece dört tane alabiliyoruz. Dört tane kıvırcığın 200 lira tuttuğu bir tabloyla maalesef karşı karşıya kaldık. Maalesef Türkiyemizin durumu bugün bu noktaya geldi.” (ANKA)