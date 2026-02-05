13 bin çalışanı 75 bin öğrencisi olan, son 8 yılda 27 milyar 706 milyon liralık bütçe ayrılan Maarif Vakfı’nın bu yılki bütçesi 7.8 milyar lira oldu. Yurt dışındaki FETÖ okullarını devralan Türkiye Maarif Vakfı, milyarlık bütçesi olmasına rağmen 39,5 milyon liralık bağış da topladı.

Vakıf bünyesinde 56 ülkede 517 okul, iki üniversite, 15 eğitim merkezi, 11 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 56 yurt bulunuyor. Maarif Vakfı’nın Türkiye’de 333, yurt dışında ise 504 personeli var. Öğrenciler, öğretmenler ile birlikte bu sayı 13 bine çıkıyor.

YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Vakıf Başkanı Mustafa Özdil, TBMM İnsan Hakları Komisyonunda Milletvekillerine bilgi verdi. Devraldıkları okulların üçte birinin FETÖ bağlantılı olduğunu söyledi. Özdil “FETÖ okulları için ‘çok başarılı’ algısı yaratıldı ama bu yanılsamadır. Öğrencilerin zaten var olan yetenekleri panayır yeri gibi sergilenmiş” dedi.

Özdil, vakfın Sayıştay denetimi dışında tutulmasıyla ilgili olarak ise “Sayıştay denetleyecekmiş gibi titizlikle çalışıyoruz” demekle yetindi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise “Ciddi bir kaynak var, kaynak aktarım konusunda şeffaf olmalısınız” dedi.