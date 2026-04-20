Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir süredir yoklama krizi yaşanıyor. Yaklaşık 200 milletvekili ile çalışması gereken Genel Kurul, MHP ile birlikte sayısı 325’i bulan iktidar milletvekillerinin çoğunluğuna rağmen yetersiz katılım nedeniyle sık sık kapanıyor.

YOLLUK VE ÖDENEK KESİLECEK

AKP, bu durumun sorumlusu olarak sık sık yoklama isteyen muhalefeti gösteriyor. İktidar, soruna çözüm olarak 8-10 maddeden oluşacak bir İçtüzük değişikliği üzerinde çalışıyor. Planlanan düzenlemeye göre, yoklama istenmesi sonucu Meclis’in kapanması halinde o sırada Genel Kurul’a katılmamış olan tüm milletvekillerinin yolluk ve ödenekleri kesilecek.

'MAAŞINIZI KESERİZ' YAKLAŞIMI BİZE YAKIŞMIYOR

Gazete Pencere'nin haberine göre söz konusu düzenlemeye ilk itiraz ise iktidar milletvekillerinden geldi. Meclis çalışmalarına düzenli katıldığını belirten AKP'li bir milletvekili, milletvekillerinin sürekli maaş ve yemek konularıyla gündeme getirildiğini ifade etti. “Meclisin ve milletvekilinin itibarını koruyup güçlendirmemiz gerekirken, ‘gelmezseniz maaşınızı keseriz’ yaklaşımı bize yakışmıyor. Bu tutum milletvekilini küçük düşürür. Kendi elimizle itibarımızı yok etmek olur” sözleriyle öneriye karşı çıktı.