Albay Mustafa Alper Topsakal, Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek kılıç çatıp yemin eden 5 teğmen ile birlikte TSK’dan ihraç edilmişti.

O tarihte okulun komutan vekili olan Topsakal’ın ihraç gerekçesi olarak, “Emri altındakilerin denetiminde ihmal gösterip, hizmete engel davranışta bulunma” gösterildi. Ancak kararı iptal eden Ankara 19. İdare Mahkemesi, bu gerekçeyle ihraç için TSK Disiplin Kanunu’ndaki “Devlet ve TSK’nın itibarının zedelenmiş olması gerektiği” şartı olması gerektiğini hatırlattı.

İHRAÇ OLUŞMADI

Bu unsur oluşmadığı için verilebilecek en yüksek cezanın “Maaştan kesinti” olması gerektiği vurgulandı. Yasada “Aylıktan kesme cezası gerektiren” disiplinsiz davranışlar sıralanıyor ve Topsakal’ın durumunu yansıtan “Emri altındakilerin denetiminde ihmal göstermek” hükmü yer alıyor.

32 YILDIR TSK’DA

İptal kararı ile birlikte TSK’ya dönüş hakkı kazanan Topsakal, meslek hayatı boyunca ilk kez masa başı göreve atanmış ve yemin töreni sırasında Kara Harp Okulu’nda henüz 15 gününü doldurmuştu. Topsakal, meslek hayatı boyunca Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev aldı. 2003-2004 yılları arasında, teröristbaşının bulunduğu İmralı Adası’nı koruyan bordo bereli timin komutanlığını yaptı, Suriye ve Irak’a operasyonlarda görev aldı.

BÖLGEDE SEVİLEN BİRİSİYDİ

Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari’de görev yapan Alper Albay, bölge halkıyla sıcak ilişkiler kurmuştu.

YAVAŞ SAHİPLENDİ

Yemin töreninin ardından haklarında soruşturma açılan 5 teğmen ile komutanları Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve Binbaşı Murat Öztürk’ün ihracına karar verildi.

Topsakal, “Türk milleti onlara sahip çıkar” diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından işe alınmış ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı olmuştu.