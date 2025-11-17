Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yayınladığı bilgilendirme mesajı ile yüksek ücretli çalışanlar için 7 Nisan itibarıyla dolan beyanname verme süresini hatırlatmış ve yaptırım uyarısında bulunmuştu.

2025 yılı için paylaşılan listede, geçtiğimiz yıl toplamında 3 milyon TL ve üzerinde maaş geliri elde etmesine rağmen beyanname vermediği tespit edilen binlerce mükellef için 'vergi zıyai' cezası uygulanacağı açıklandı. Söz konusu kişilerin adreslerine tebligat gönderilmeden önce başvurmaları halinde pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına imkan tanınırken, bu maksatla aylardır bekleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, yılın son günleri itibarıyla tebligat işlemlerini hızlandırdı.



EVLERİNE YAZI GÖNDERİLECEK



Söz konusu uygulama, 2024 yılı içerisinde aylık geliri 250 bin TL'yi aşan herkes için geçerli olurken, evine yazı gönderilen mükelleflerin 7 Nisan sonrasında ödeme yapmadıkları her bir ay için yüzde 4,5 oranında vergi zıyai ödemesi şart koşulacak.

Halihazırda tebligat yoluyla bilgilendirilmeyenler ise ikamet edilen ilçede bulunan vergi dairesine yazılı dilekçeyle başvuru yapmaları halinde herhangi bir ceza ödemek zorunda kalmayacak.



Söz konusu adayların online başvuru yapmak istemeleri halinde ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden 'pişmanlık' seçeneğini işaretleyerek yeni başvuruda bulunabilecekleri aktarıldı.