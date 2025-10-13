MECLİS’E sunulması beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu ile maaşlara konulabilen yüzde 25’lik haciz sınırı yüzde 60’a yükseltilecek. 1932’den bu yana yürürlükte olan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun yerine, Adalet Bakanlığı tarafından yönetilen Cebrî İcra Kanunu Taslağı, icra ve iflas rejiminde güncellemeler getiriyor. Meclis’e sunulması beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu ile maaşlara konulabilen yüzde 25’lik haciz sınırı kalkıyor. Yeni sistemde maaşlara haciz koymanın alt sınırı yüzde 10’a düştü, tavan sınır yükseltildi.

GELİRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Taslak metnin yasalaşması halinde gelire göre haciz uygulanacak. Böylece az maaş alandan az, çok maaş alandan çok kesinti yapılacak. Örneğin154 bin 728 TL maaş alan bir kişinin aldığı ücretin 77 bin 364 TL’sine haciz konulabilecek. Mevcut uygulamada, örnekteki gelirin en fazla yüzde 25 oranına denk gelen 38 bin 682 TL maaşından kesilebiliyor. Gelire göre uygulanması öngörülen haciz oranları asgari ücretin katlarına göre belirlendi.

Buna göre geliri net asgari ücret kadar olanlar için gelirinin onda 1’i, geliri net asgari ücretin iki katına kadar olanlar için gelirinin onda 2’si, geliri net asgari ücretin üç katına kadar olanlar için gelirinin onda 3’ü, geliri net asgari ücretin beş katına kadar olanlar için gelirinin onda 4’ü, geliri net asgari ücretin yedi katına kadar olanlar için gelirinin onda 5’i, geliri net asgari ücretin 9 katına olanlar için onda 6’sı haczedilecek. Gelir arttıkça kademeli artacak olan haciz oranının alacak tahsilatlarını hızlandırması bekleniyor. Gelirini eksik bildirenlere de daha ağır cezai yaptırımlarımın uygulanması gündemde.

Martta emekliler için karar verilmişti

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 21 Mart 2025 tarihli kararıyla, tüketici tarafından kredi sözleşmesi sırasında verilen yazılı talimat doğrultusunda bankanın emekli maaşı üzerinde bloke tesis edebilmesinin mümkün olduğu kabul edildi. Tüketicinin açık talimatı bulunmaksızın emekli maaşına bloke konulması mümkün olmayacak; ancak rızayla verilen virman veya mahsup talimatları geçerli kabul ediliyor.