Şili’de bir ofis çalışanı, maaşının 330 katı tutarında yanlış ödeme aldıktan sonra işinden istifa etti ve patronlarının parayı geri almaya çalıştığı davayı kazandı.

Gıda şirketi Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile’de asistan olarak çalışan adamın aylık maaşı yaklaşık 500 bin peso (yaklaşık 21 bin 500 lira) iken, Mayıs 2022’de hesabına yanlışlıkla 165 milyon peso (yaklaşık 7 milyon 145 bin lira) yatırıldı.

Şirket, çalışanla yaptığı insan kaynakları görüşmesinde parayı iade edeceği yönünde söz aldığını iddia etti. Ancak işçi, üç gün sonra istifa dilekçesini vererek süreci hukuki bir mücadeleye dönüştürdü. Üç yıl süren davada şirket yöneticileri adamı “hırsızlıkla” suçladı; bu suçlama kabul edilseydi 540 güne kadar hapis ve para cezası alabilirdi.

YARGIÇ DAVAYI DÜŞÜRDÜ

Ancak Santiago’daki bir yargıç davayı düşürdü. Kararda olayın hırsızlık değil “izinsiz tahsilat” olduğu belirtilerek bunun ceza kanunu kapsamında suç oluşturmadığına hükmedildi. Şirket ise kararın ardından yaptığı açıklamada parayı geri almakta kararlı olduğunu belirterek, “Tüm yasal yolları, özellikle kararın iptali için başvuruyu deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Olay, Avrupa’da yaşanan başka bir maaş skandalını da gündeme getirdi. Almanya’da bir öğretmen, 16 yıl boyunca tam maaş alarak hastalık izninde kaldı ve okul yönetimi bu durumu fark etmedi. Biyoloji ve coğrafya dersleri veren kadın öğretmen, Ağustos 2009’da sağlık sorunları nedeniyle izin aldı ve üç ay sonra doktor kontrolüne girmesi gerekirken bu kontrol hiç yapılmadı.

İzni sürekli uzatılan öğretmen, 2009’dan beri Duisburg yakınlarındaki Wesel’deki meslek okulunda tek bir ders vermemesine rağmen yıllık 48 bin sterlinlik maaşını almaya devam etti. Hata, ancak 2024’te yeni yönetimin yaptığı iç denetimde ortaya çıktı.

Yetkililer öğretmeni sağlık kontrolüne çağırdığında öğretmen bunu reddetti ve hatta patronlarına dava açtı. Basına yansıyan bilgilere göre kadın, görev yaptığı Duisburg’da iki dairenin sahibi. Kuzey Ren-Vestfalya Eğitim Bakanı Dorothee Feller ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada “Böylesi bir durumla ilk kez karşılaşıyorum, çok sorum var” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.