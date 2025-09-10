Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yerini Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne bırakıyor. Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek uygulamayla çalışanların ve işverenlerin katkısıyla ek bir emeklilik fonu kurulacak.

Böylece çalışanlara, ilerleyen yıllarda emeklilik maaşına ek destek gelir sağlanması amaçlanıyor.

“EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞME EĞİLİMİNDE”

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, NTV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Buradaki amaç şu, sosyal güvenlik sisteminde ne yazık ki emekli aylıkları düşme eğiliminde. Emeklilerin refahının korunması ve geçiminin sağlaması sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler ve aylık bağlanma oranlarındaki düşüşler nedeniyle yalnızca emekli aylıklarıyla sağlanamayabiliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de adı üstünde bu emeklilik sistemini tamamlayıcı bir tasarruf programı olacak” dedi.

KATILIM ZORUNLU

NTV’nin aktardığına göre sistemde çalışanların katılımı zorunlu olacak. Bülbül, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde 3’lük kesintinin bir önceki programda yer aldığı haliyle bu programda da yer alacağı varsayılıyor. Şu an için net bir kesinti rakamının programda yer almadığını söyleyebiliriz. Katılım zorunlu olacak fakat bunun devamında sistemde kalmanın inisiyatife bağlı olacağını tahmin ediyorum” dedi.

DEVLET KATKISI VE 10 YIL KALMA ŞARTI

Çalışan ve işveren maaşlarından yapılacak kesintilere, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki gibi yüzde 30 devlet katkısı eklenecek.

Biriken primlerden yararlanabilmek için en az 10 yıl sistemde kalma şartı bulunuyor.

Emeklilik yaşı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. Bu şartları yerine getirenler, ödedikleri primler dikkate alınarak TES kapsamında maaş alabilecek.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026’nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilecek. Böylece milyonlarca çalışan ve işveren için yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.