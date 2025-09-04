Enflasyonda yıl başından bu yana yaşanan hızlı artış ara zam alamayan asgari ücretliyi vurdu. Asgari ücretin alım gücü 8 ayda adeta mum gibi eriyerek 18 bin 193 liraya kadar geriledi. Temmuz zammından bu yana 2 ayda yaşanan enflasyon da memur ve emeklinin ara zammını sildi süpürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, ağustosta tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 2.04, ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık enflasyon yüzde 21.5 oldu. TÜİK, ara zammın yapıldığı temmuzdan bu yana geçen 2 ayda da yüzde 4.69 oranında enflasyon yaşandığını hesapladı. ENAG ise enflasyonu ağustosta yüzde 3.23, ocak-ağustos döneminde yüzde 38.92 ölçtü. ENAG’ın hesapları ara zamdan sonraki temmuz-ağustos döneminde yüzde 7.1 enflasyon yaşandığını ortaya koydu.

4 BİN LİRALIK KAYIP

Bu yıl ara zam verilmeyen asgari ücret aradan geçen 8 ayda ciddi erime yaşadı. TÜİK’in hesabına göre, yıl başında 22 bin 104 lira yapılan asgari ücretin alım gücü yaklaşık 4 bin lira kayıpla ağustos sonunda 18 bin 193 liraya geriledi. ENAG’ın enflasyonuna göre ise asgari ücretlinin kaybı 6 bin 193 lirayı buldu. ENAG hesapları asgari ücretin alım gücünün eylül başı itibarıyla 15 bin 911 liraya kadar düştüğünü ortaya koydu.

Asgari ücret geçen yıl bu tarihte 17 bin 2 liraydı. Bugün asgari ücretin alım gücünün 15 bin 911 liraya düşmesi, asgari ücretlinin o günden bu yana yaşanan yüzde 65’lik enflasyon karşısında ağır yara aldığını gösteriyor.

Memur ve emekli 2 ayda kaybetti

Enflasyon, memur ve emeklilerin temmuzda aldığı zammı da yuttu. Temmuzda 50 bin 503 liraya çıkarılan en düşük memur aylığının alım gücü ENAG’a göre 47 bin 155 liraya, en düşük memur emeklisinin 19 bin 106 lira yapılan aylığının alım gücü de eylül başı itibarıyla 17 bin 839 liraya geriledi. Aynı şekilde temmuzda 16 bin 881 lira olan en düşük Bağ-Kur emekli aylığının alım gücü 15 bin 762 liraya geriledi. En düşük işçi emeklisinin 18 bin 413 lira olan aylığının alım gücü de 17 bin 192 liraya düştü.