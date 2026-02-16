Otomatik Katılım Sistemi’nde yeni bir döneme geçilmesi planlanıyor.

2026 yılı programı ve Orta Vadeli Program’da, sistemin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dönüştürülmesinin yılın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörüldü.

Süreç yaklaşırken düzenlemenin zorunlu olup olmayacağı ve çalışanların maaşlarından kesinti yapılıp yapılmayacağı yeniden gündeme geldi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, OKS'nin zorunlu TES'e dönüştürülmesi konusunda merak edilen başlıkları değerlendirdi.

AMAÇ EMEKLİLİKTE REFAH SEVİYESİNİ KORUMAK

“Otomatik katılım sisteminin (OKS) tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesi konusu uzun süredir gündemde bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen birinci basamak emeklilik sistemini tamamlayacak şekilde ikinci basamak emeklilik sisteminin kurulması, böylece bir yandan yurtiçi tasarrufların artırılması, diğer yandan da SGK üzerindeki emekli aylığı baskısı azaltılırken emeklilikte refah seviyesinin korunması amaçlanıyor.

GÖZLER TES'E ÇEVRİLDİ

Son yıllardaki orta vadeli programlarda ve yıllık programlarda tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin hedeflere yer veriliyor. Nitekim Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacağı belirtildi. 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) ise buna ilişkin çalışmanın 2026 yılı nisan – haziran dönemini kapsayan 2. çeyrekte hayata geçirilmesi öngörüldü. Tarih yaklaştıkça gözler OKS’den TES’e geçiş konusuna çevrildi.”

45 YAŞ SINIRI VE ZORUNLU KESİNTİ DETAYI

Mevcut uygulamada çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3’ü oranında kesinti yapılıyor. Yeni işe başlayanlar sisteme otomatik dahil ediliyor ancak isteyen çalışan ayrılabiliyor.

TES taslağına göre ise 45 yaş ve altındaki çalışanların sisteme zorunlu olarak dahil edilmesi ve maaşlarından kesinti yapılması planlanıyor. Ayrıca işverenlerden de zorunlu prim kesintisi yapılması öngörülüyor. Başlangıçta düşük tutulması planlanan işveren katkısının zamanla artırılması hedefleniyor.

SENDİKALAR VE İŞVERENLERİN ÇEKİNCESİ

OKS’den TES’e geçiş sürecinde işçi sendikaları ve işveren örgütlerinin itirazları bulunuyor. Özellikle kıdem tazminatı konusundaki geçmiş taslaklar tarafların tepkisine neden olmuştu.

İşçi sendikaları TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK mevcut hakların korunması gerektiğini vurgularken, çalışanların ücretlerinden zorunlu kesinti yapılmasına karşı çıkıyor. İşveren örgütleri ise kendilerinden prim kesintisi yapılacak olmasına temkinli yaklaşıyor.

CEVDET YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’da gazetecilere yaptığı açıklamada sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Tamamlayıcı emeklilik sisteminde gündemimizde henüz olgunlaşmış bir çalışmamız şu an için yok. Bu tür konular ancak iyi bir etki değerlendirme, bir hazırlık yapıldıktan sonra tartışılması gereken konular diye ifade etmek isterim. Başka birtakım alternatif mekanizmalarla da insanların geleceğini daha emin kurgulamalarında, ona hazırlanmalarında fayda var. Ancak bunu yaparken bugünkü işletmeler üzerinde de özellikle içinden geçtiğimiz dönemde yük oluşturmamak önemli. Şimdi bir rekabet baskısı altındayız, uyguladığımız bir program var, işletmelerin yükünü artıracak bir yaklaşıma da sıcak bakmıyoruz doğrusu. Bu denge içinde bu hususlara yaklaşıyoruz.”

OKS CAZİP HALE GELMELİ

Yılmaz’ın açıklaması, zorunlu kesinti düzenlemesinin henüz netleşmediğini ve tarafların görüşlerinin dikkate alındığını gösteriyor.

Tamamlayıcı sistemin zorunlu hale getirilmesine ilişkin belirsizlik sürerken, gönüllülük esasına dayalı Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) daha cazip hale getirilmesi yönünde adımlar atılıyor.

Her ne kadar daha önce yüzde 25’ten 30’a çıkartılmış olan BES’e devlet katkısı bu yıl yüzde 20’ye çekildiği için cazibesini yitirdi mi tartışmasına yol açsa da BES getirilerinin altın hariç diğer yatırım araçlarından daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

Ancak OKS’de aynı performansın yakalanamadığı, fon çeşitliliğinin artırılması halinde gönüllü katılımların da artabileceği belirtiliyor.

Maaşlardan zorunlu kesinti yapılmasını öngören TES düzenlemesi için takvim yaklaşsa da, hükümet kanadından gelen açıklamalar çalışmanın henüz olgunlaşmadığını ortaya koyuyor. İşçi ve işveren tarafının çekinceleri sürerken, düzenlemenin kapsamı ve hayata geçiş takvimi önümüzdeki dönemde netleşecek.