Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Tarafların imzaladığı sözleşmeyle birlikte ücret ve sosyal haklara ilişkin yeni düzenleme hayata geçirildi.

NET MAAŞ 95 BİN LİRA OLDU

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmenin üyelerin onayı ve yüksek memnuniyetiyle imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“CAVO Otomotiv’de toplu sözleşmemiz üyelerimizin kararlı duruşu, onayı ve çok yüksek oranda memnuniyeti ile imzalandı. Bu sayede; tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiye birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçmiş oldu. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz.”

Fabrikanın yemekhanesinde toplanan işçiler "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganları attı. Görüntüler sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.