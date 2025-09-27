Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın hafta başında emeklilere yönelik yaptığı açıklamalar tepki topladı. Devletin emeklileri yük olarak gördüğünü söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, Bakan Işıkhan’ın “20 yıl pirim ödüyorsunuz, 30 yıl maaş alıyorsunuz” açıklamasının gelecekte maaşların tehlikede olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Muhsin Dilbaz

YÜZDE 450 ERİDİ

“Sosyal güvenlik, çalışanların ve ailelerinin gelecekteki mali kaygılarını azaltmayı amaçlayan bir sistemdir” diyerek Işıkhan’ı eleştiren Muhsin Dilbaz, şöyle konuştu: “Vedat Işıkhan’a göre emekliler için büyük aşama kaydedilmiş ve çok iyi noktadaymışız. Gerçekten öyle mi? 2002’de en düşük emekli aylığı ile 8.5 küçük (çeyrek) altın alınıyordu. Şimdi küçük altın 8 bin TL’yi aştı. Ancak iki küçük altın alınabiliyor. Yani emekli yüzde 450 ücret kaybına uğramış.”

Bakan Vedat Işıkhan bir haber sitesine verdiği röportajda diğer ülkelerin aksine Türkiye’de emekliye ayrılan kaynağın her yıl arttığını ifade etmişti. Bakan Işıkhan’ın sözlerini ‘masala’ benzeten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Muhsin Dilbaz, “Bakanımız emeklinin aldığı maaşı Mısır’daki bir emekli ile kıyaslıyor. Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere ile niye kıyaslamıyorsunuz” diye sordu.

‘HAYALLERİMİZİ ÇALDINIZ’

Dilbaz şu açıklamalarda bulundu: “Sizden önce en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1.5 katıydı. Ev, araba, tatil, sinema hayallerimiz vardı, çaldınız. Bakan Bey 2008’de 5510 sayılı yasayı kendilerinin çıkardığını unutmuş olmalı. 2008’den sonra sisteme dahil olanların hakları maalesef yok edildi. 25 yaşından sonra kız çocuğunuza bile maaş bırakamıyorsunuz. Yasayı açıp okumasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Vedat Işıkhan

‘Daha fazlasını İstemeyin diye’

Vedat Işıkhan’ın, ‘Kaynak yok, yüksek maaş artışı veremiyoruz’ söylemine yönelik, İnan Mutlu, paylaşımında SGK’ya bütçe transferlerinin milli gelire oranının yıldan yıla arttığını, oranının 2025’te yüzde 3.58’e ulaştığını grafikle gösterdi. Mutlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “SGK’nın kendi verileri bu argümanların hepsini yalanlıyor. Bütçe transferleri büyük oranda emeklilere bayram ikramiyeleri, sermayeye verilen teşvikler kaynaklı. Peki, iktidar niye sürekli yukarıdaki argümanları sıralıyor? Aldığınıza şükredin, daha fazlasını istemeyin diye.”