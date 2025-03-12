İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun, usulsüz yatay geçiş iddiaları ile ilgili sorulara verdiği yanıt kesiti sosyal medyada da paylaşıldı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir programdan alınan bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Saral, söz konusu paylaşımında, "Adamın kendisi boş olunca sorulan soruları da boş görürmüş" şeklinde yorumda bulundu.
Adamın kendisi boş olunca sorulan soruları da boş görürmüş pic.twitter.com/SmEtqYGk3D— Oktay SARAL (@oktay_saral) March 11, 2025