Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişime engellenen 'Perperişan' adlı şarkının ardından, eser sahibi Fatih Karaca (Mabel Matiz) hakkında İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ



Savcılık ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan Karaca hakkında iddianame hazırladı.



'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yapıldığı ve şarkıda herhangi bir yaş sınırı bulunmaması nedeniyle çocuklar için tehlike arz ettiği belirtilerek, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.









