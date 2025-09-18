Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz'e suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
OLAY
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanatçı Mabel Matiz’in 5 Eylül’de yayınlanan “Perperişan” adlı şarkısı için perşembe günü erişim engeli başvurusunda bulundu.
Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının “kamu düzeni ve aile yapısına aykırı” olduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.