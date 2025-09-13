2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Milli Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Alperen Şengün, maçın ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karşılaşmanın ardından Alperen Şengün sosyal medya hesabından "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" paylaşımında bulundu. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

KUPA İÇİN RAKİP ALMANYA

A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.