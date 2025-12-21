İngiltere Championship'te Frank Lampard yönetimindeki lider Coventry, Southampton ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 beraberlikle tamamlanırken, Coventry bu sonuçla liderliğini korudu. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Coventry, karşılıklı gollerin atıldığı maçta 1-1'lik skorun ardından liderliğini korumayı başardı. Maç sonunda Frank Lampard'a öfkelenen Southampton futbolcuları bir anda İngiliz teknik adama saldırmaya başladı.

‘BEN BÖYLEYİM’

Sky Sports'a olayla ilgili konuşan Lampard, "Sorun değil, bir oyuncunun kendi taraftarlarının önünde takımını savunmasını anlıyorum, ancak günümüzde taraftarların son 10 dakikada size her şeyi söyleyebildiği ve duygularınız yüksekken sahaya çıkmanıza izin verilmediği bir durum var. Ben böyleyim, duygularımı açıkça gösteririm, şimdi biraz daha sakinim. Ve kullandığım dil için özür dilerim, belki onların tribünü de kullandıkları dil için özür diler. Bu olayı tamamen unuttum, biraz sinirlendim. Bazen 99 dakika boyunca sabredip oyuncuların yaptıklarını izlersin, biz de onlarla birlikte maçı yaşadık. Sahaya girdim ve sevindim, bu benim hakkım! Geriye dönüp bunu düşünebilirim ama dediğim gibi, taraftarlar bir şeyler söyleyebilir ama sahada savaşan biziz" ifadelerini kullandı.