Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Fenerbahçe mücadeleyi 4-2 kazandı. Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli oyuncu için ayrılık iddiası geldi.

Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi Sports Digitale'de değerlendirdi. İşte Dilmen'in yorumları:

'ÇALIŞIRSANIZ KARŞILIĞINI ALIRSINIZ'

"Öylesine bir 7 gün geçti ki… Galatasaray Trabzon’la oynuyor, Fenerbahçe “En kötü berabere bitsin; ben de Beşiktaş’ı yenersem fıstık gibi olur” diyor. Bu hafta da “Zor ama Kocaeli puan alsa…” diyor ve her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi gidiyor. Ancak çalışırsanız karşılığını alırsınız. Fenerbahçe’nin yükselişe geçtiğini görüyoruz.''

'TEDESCO CAMİAYI ÇÖZDÜ'

''Görüyoruz ki sadece oyuncuları forma sokmak değil, plan da önemlidir. Tedesco belli bir süre sonra camiayı çözdü."

"Fred bu sene dizlerinin bağı çözülmüş gibi oynuyordu. Bazı oyuncular yedek kaldığında ders de alabilir, havlu da atabilir. İki örnek vereyim: Birisi Szymanski, birisi de Fred. Szymanski’nin dönüşü çok sağlıklı olmadı. Fakat Fred, “Buranın kıymetini bileyim” dedi.

'DEVRE ARASINDA GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

''Buranın kıymetini ona öğreten bir teknik direktör gördük; “Otur, oynatmıyorum” dedi. Demek ki Fred empati yaptı, aynaya baktı. Bir buçuk ay önce kuvvetsizlikten sadece el kol hareketi yapan Fred’den, “Ben geliyorum.” diyen Fred’e dönüştü. Ben Szymanski'nin uzun vadede, devre arasında gideceğini düşünüyorum.''

'FELSEFESİNİ BEĞENİYORUM'

''Hocanın belli prensipleri var. 'Onu oynamaya çalışıyorum, bazı oyuncuları oraya evireceğim' diyor. Bunu %70 başardı. Fizik kaliteye bakıyorum; Fenerbahçe’nin fizik kalitesi yükseldi. Planlamayı da doğru yapıyor. Teknik direktörlük sadece '3-5-2, 4-4-2 oynatayım ve oyuncu tercihleri yapayım' değildir; maç maç planlama yaparak sezonu planlamaktır. Ben şu anda Tedesco’nun sezon planlamasını ve oyun anlayışının felsefesini beğeniyorum."