UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında Galatasaray, Manchester City'ye deplasmanda 2-0 mağlup olarak lig aşamasını 20. sırada tamamladı ve play-off oynamayı garantiledi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı milyonlarca futbolsever kamu yayıncısı TRT ekranlarından takip ederken, maç boyunca reklam panolarında yayınlanan yasa dışı bahis reklamları izleyicilerin tepkisini topladı.



TRT'YE ÇİFTE STANDART TEPKİSİ



Geçtiğimiz yıl İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, La Liga'nın yayıncısı S Sport platformunun sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve A Milli Futbol Takımı karşılaşmalarını yayınlayan TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yasa dışı bahise teşvik ve reklamını yapma suçlamaları ile ifadeye çağrılmıştı.



Taraflar, yurt dışı kaynaklı yayına 'müdahale edemedikleri' iddiası ile suçlamaları reddederken, yasa dışı bahis sitelerine ait reklamların TRT'de yayınlanması 'çifte standart' tepkilerine yol açtı.







