Turnuvanın ilk turunda Fransız raket Lois Boisson ile karşılaşan 28 yaşındaki İngiliz tenisçi Harriet Dart, rakibine 6-0 ve 6-3'lük setlerle elendi. Maç sırasında ikinci setteki mola anında hakeme yönelen Dart, aynen şu sözleri söyledi:

"Ona deodorant sürmesini söyler misiniz? Çok kötü kokuyor."

Dart, bu isteğini birkaç kez tekrarladı. Ancak hakem bu konuda herhangi bir müdahalede bulunmadı. Boisson ise o sırada kortta olduğu için bu sözleri ya duymadı ya da duymazdan geldi.

TEPKİLER BÜYÜYÜNCE TAVRI DEĞİŞTİ

Olayın ardından sosyal medyada Dart'a büyük tepki gösterildi. 28 yaşındaki raket de Instagram üzerinden şu mesajı yayımladı:

"Bugün kortta söylediğim sözler için herkesten özür diliyorum. O anın sıcaklığıyla ağzımdan çıkan ve pişman olduğum bir ifadeydi. Lois'e büyük saygı duyuyorum ve bu olaydan ders çıkaracağım."

Ancak bu açıklama da bazı tenisseverlerin öfkesini dindirmedi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Dart'ın diskalifiye edilmesi ya da ceza alması gerektiğini savundu.

BOISSON SEZONU GALİBİYETLE AÇTI

Öte yandan "koktuğu için" rakibinin tepki gösterdiği Lois Boisson, uzun süreli sakatlığının ardından bu sezonki ilk WTA maçına çıktı. Dünya sıralamasında 303'üncü sırada bulunan Boisson, maçtan sonra sosyal medyada birkaç paylaşım yapsa da konuya ilişkin yorumda bulunmadı.