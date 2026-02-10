Süper Lig'de 23. haftanın fikstürü TFF tarafından açıklandı. Ramazan ayında oynanacak maçlar için de saat ayarlaması yapıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.



UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.



Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir.”