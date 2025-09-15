Turnuva boyunca rakiplerine üstünlük kurarak namağlup finale yükselen milliler, sergiledikleri etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak final karşılaşmasında Almanya karşısında gelen mağlubiyet, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Ataman Gözyaşlarına Engel Olamadı
Ay-yıldızlıları sahada adeta yeniden yaratan Başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde başarılı koçun gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü.
Oyuncularını Tek Tek Kutladı
Tüm turnuva boyunca takımıyla bütünleşen Ataman, finalin ardından soyunma odasına gitmeden önce sahada oyuncularını tek tek tebrik etti. Ataman’ın bu anlamlı davranışı, tribünlerden büyük alkış aldı