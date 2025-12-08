Galatasaray, 9 Aralık Saat 23.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik Monaco sınavına çıkacak.

Atletico Madrid ve Manchester City maçlarından önce kritik sınav olarak görülen mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi. Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, sakatlıklar hakkında bilgilendirme yaptı.

3 oyuncunun maçta yer almayacağını ifade eden Yener İnce "Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli değerlendirmesi yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz." dedi.

Teknik Direktör Okan Buruk, özellikle Lemina'dan gelecek habere göre kadrosunu şekillendirmeyi hedefliyordu.