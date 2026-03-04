Orta Doğu’da tansiyonun savaşa dönüştüğü bir atmosferde, Avustralya’da düzenlenen Asya Kupası tarihi bir ana tanıklık etti.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı hava harekâtı ve sonrasında bölgeye yayılan çatışmalar dördüncü gününe girerken, İran Kadın Milli Futbol Takımı sahadaki duruşuyla dünya gündemine oturdu.

Güney Kore ile karşı karşıya gelen İranlı kadın futbolcular, maç öncesi düzenlenen seremonide milli marşlarını okumayarak derin bir sessizliğe büründü. Bu hareketin ülkede savaştan önceki protestolar nedeniyle mi yoksa İran'ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüyle ilgili olduğuna dair net bir açıklama yapımladı.

Henüz yedi ay önce çıktıkları müsabakada milli marşı asker selamıyla karşılayan takımın bu keskin tavır değişikliği, ülkedeki kaotik süreçle ilişkilendiriliyor. The Guardian’ın haberine göre, Güney Kore’nin 3-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hem Teknik Direktör Marziyeh Caferi hem de futbolcular, savaş ve Hamaney’in ölümüyle ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Turnuvaya Orta Doğu’dan katılma hakkı kazanan tek takım olan ve kadınların başörtüsü zorunluluğuna karşı sık sık protestolar düzenlediği bir toplumsal yapıdan gelen İranlı sporcuların bu sessizliği, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.