Üst üste galibiyetler ile Süper Lig'de form yakalayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun beşinci karşılaşmasına bu akşam seyircisi önünde çıkacak.



Yayıncı kuruluş TRT, Ferencvaros ile saat 20.45'te karşılaşacak Fenerbahçe maçını TRT1 yerine TRT Spor'dan yayınlama kararı aldı.



TRT'DE BASKETBOL MAÇI YAYINLANACAK



Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tüm karşılaşmalarını TRT1 ekranlarından yayınlayan TRT, kanal değişikliği kararına gerekçe olarak akşam saatlerinde oynanacak A Milli Basketbol Takımı karşılaşmasını gösterdi.



Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde saat 21.00'de Bosna-Hersek ile karşılaşacak 12 Dev Adam'ın mücadelesi TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ



Kanal değişikliği kararı, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Fenerbahçeli taraftarlar, futbol karşılaşmalarında Türk temsilcilerin Avrupa maçlarının daima TRT1'den verildiğini hatırlatarak, bu maçta da standart uygulamanın bozulmaması gerektiğini savundu.



Öte yandan gösterilen tepkiler arasında, özellikle kırsal kesimdeki televizyonlarda TRT1 kanalının yüklü olduğu ancak TRT Spor'a erişimde sorunlar yaşanabildiği gösterildi.



ERGİN ATAMAN'IN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU



TRT'nin A Milli Basketbol Takımı maçını ana kanal üzerinden yayınlaması, geçtiğimiz aylarda Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklamalarını gündeme getirdi.





Ataman, EuroBasket sırasında Türkiye'nin maçlarının zaman zaman TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanalları üzerinden yayınlanmasına tepki göstererek 'Bu maçın rahat geçeceğini herhalde siz de hissettiniz ve bizi TRT Spor'dan TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz.' ifadelerini kullanmıştı.