A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta karşı karşıya gelecek.
A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcıları Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Peter Kralovic yapacak.
Milliler, 17 Mart Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Ay-yıldızlı ekip, hafta boyunca Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını Riva'da sürdürecek.