UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a konuk oldu.
Macar taraftarlardan, Puskas Arena'da oynanan karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli Marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi. Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.
A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.
Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.
Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.