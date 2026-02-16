Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, 3 puanı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı son dakika golüyle kurtardı.

Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımının galibiyetine katkı yapan iki oyuncunun ayrılması gerektiğini savundu. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş'ın maçları her zaman zevkli oluyor, bol gollü oluyor, direklerden dönen toplar oluyor, Beşiktaş'ın son dakikalarda yediği ve attığı goller oluyor, derbiler de bir o kadar güzel oluyor. Bugün Beşiktaşlı taraftarların keyif aldığı bir maç sonu oldu. İlk defa 5 yeni transferle beraber bir Beşiktaş performansı izledik."

"Beşiktaş aslında 6 yeni transferle birlikte oynadı. Ersin'i de katıyorum ben bugünkü kurtarışlarıyla... Beşiktaş 3 puandan fazlasını aldı. Beşiktaş ligde beşinci, sebebi Ersin gibi bir algı yaratıldı. O kadar değil. Ersin kötü oynuyor ama başkaları da hata yapıyor ki toplar kalenin önüne geldi. Bugünkü performansıyla Djalo'yu ıslıklar mısınız?"

‘İKİSİ DE GİTSİN’

"İki tane ıslıklanan, bu takımda olmaz denilen oyuncu Beşiktaş'ı kurtardı. Ersin ve Mustafa... İkisi de gitsin bana göre. Mustafa gitmeli bence. Çünkü başkanın tanıtımını yaptığında 'Oh' dedi ya, gerçekten Oh (Hyeon-gyu Oh) gibi bir oyuncu var. Oh masaya oturuyor, ekmek yok, salata yok, et yok, karides yok, ıstakoz yok, tek başına kayadan dağdan ekmeğini çıkarıyor."

'ORKUN DÜMENİ BIRAKMIYOR'

"Orkun bir açıldı, pir açıldı. Her maç dümende. Fırtınalı hava, lodoslu hava, karlı hava, şimşekli hava, dolu yağan hava... Dümende dümeni bırakmıyor. Alanyaspor maçında 2-0'ın ardından yırtındı her yeriyle... Bugün de aynı. Oyundan çıkıyor, yanındaki oyuncuya kaptanlık pazubandını verebilir. Koşa koşa Ersin'e veriyor. Helal olsun sana. Bence bu lige fazlasın kalite olarak. Kaç maçtır takımı taşıyor."