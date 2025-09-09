2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında İtalya ile İsrail karşı karşıya geldi. Macaristan'da oynanan maçı İtalya, 5-4'lük skorla kazandı.

Maçın henüz 16. dakikasında Locatelli'nin kendi kalesine attığı golle İsrail 1-0 öne geçti. İtalya, bu gole 24 dakika sonra karşılık verirken gol de Moise Kean'den geldi ve skor eşitlendi.

İTALYA GERİ DÖNDÜ

İsrail ikinci yarıda, maçın 52. dakikasında Dor Peretz ile bir kez daha öne geçti.

2 dakika sonra Moise Kean bir kez daha sahneye çıktı ve durum 2-2'ye geldi.

İtalya bu golden hemen sonra Matteo Politano'nun 58 ve Giacomo Raspadori'nin 81. dakikada attığı gollerle durumu 4-2 yaptı.

GOL YAĞMURU

Karşılaşmanın son anları ise gol yağmuruna sahne oldu.

İsrail, Alessandro Bastoni'nin 87. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 4-3'e getirirken 90'da Dor Peretz ile bir kez daha ağları sarstı ve maç 4-4'e geldi.

TONALİ FİŞİ ÇEKTİ

4-4'ün ardından İtalya, 90+1. dakikada yıldız orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin attığı golle skoru 5-4 yaptı ve maçın sonucunu ilan etti. İtalya bu sonuçla, 4 maç sonunda puanını 9 yaptı. İsrail ise 5 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İtalya, deplasmanda Estonya ile karşılaşacak. İsrail, Norveç deplasmanına konuk olacak.