22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşma yapmaya davet etmesiyle başlayan süreç, bu hafta Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nu temsilen 3 milletvekilinin İmralı Adası'na gidecek olmasıyla yeni bir boyuta ulaşacak.



Yapılacak ziyarete halkın geniş kesiminden büyük tepkiler gelirken, milletvekillerinin PKK liderinin ayağına kadar gitmesi sosyal medyada yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

İSTİKLAL MARŞINI DA KALDIRACAK MISINIZ?



Terör örgütü mensuplarına yönelik yeni infaz yasası hazırlanacağına ilişkin söylentilerin ardından bir tartışma da Süper Lig maçlarından önce okunan İstiklal Marşı'na yönelik ortaya çıktı.



Çok sayıda PKK'lı teröristin Türkiye'ye geleceği ve tek bir gün cezaevine girmeden topluma karışacağı öne sürülürken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "Maçlardan önce İstiklal Marşı'nı da kaldıracak mısınız?" sorusunu yöneltti.

LİG MAÇLARINDAN ÖNCE NEDEN İSTİKLAL MARŞI OKUNUYOR?



Sözcü yazarı Emin Çölaşan, 2014 yılında yürütülen Kürt açılımı sürecinde dönemin Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav tarafından, “Milli maçlarda elbette okunacaktır ama kulüpler arasında oynanan futbol maçlarında İstiklal Marşı okumak artık yasaklansın...” önerisinin ortaya atıldığını belirtmiş ve o dönemde köşesine taşıdığı yazısında, Süper Lig maçlarından önce neden İstiklal Marşı okunduğunu şu ifadelerle açıklamıştı:



"1990’lı yılların başında PKK terörü iyice azmıştı. Her gün şehit haberleri geliyordu. Toplum tepkiliydi. Başımızda bugünkü gibi PKK’ya hoşgörüyle yaklaşmaktan, pazarlık masalarına oturmaktan utanmayan bir iktidar yoktu. Toplumun büyük tepkisi iki ayrı olay yarattı. İlki, milyonlarca araç sahibi plakalarına küçük boyda ay yıldızlı Türk bayrakları yapıştırdı. İkincisi, taraftarlar futbol maçlarında kendiliğinden İstiklal Marşı okumaya başladı. Bu olayda binlerce kişi tarafından hep birlikte okunan marşımız doğal olarak düzgün ve ses birliğinden yoksundu. Bir süre sonra hoparlörler devreye sokuldu. Ulusal marşımız hoparlörden çalınmaya başlandı ve bu uygulama böylece günümüze kadar geldi."