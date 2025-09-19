Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüm.

Öncelikle, Rue des Rosiers'deki korkunç terör saldırısının başlıca faillerinden birinin tutuklanmasına yol açan mükemmel iş birliği için kendisine teşekkür ettim. Kendisinin mümkün olan en kısa sürede iadesini sağlamak için birlikte çalışmayı kabul ettik.

Gazze'de ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olduğunu göz önünde bulundurarak, Pazartesi günü New York'ta Başkan Abbas'a Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim.

Bu tanınma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barışa yönelik özlemlerini karşılamayı amaçlayan bölge için kapsamlı bir barış planının parçasıdır.

Filistin Yönetimi'ne yönelik taleplerimizi de yineledim. Bu bağlamda, Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'ni istikrara kavuşturmanın zorluklarını ele almak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlılığını yineledi. Fransa, bu yolda Filistin yönetiminin yanında olmaya devam edecektir.

Tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız."