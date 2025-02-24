Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü Beyaz Saray’a gelerek Başkan Donald Trump ile Ukrayna savaşının nasıl sona erdirileceğine dair görüşmelere başladı.

İki lider arasında gergin geçmesi beklenen bu ziyaret, Trump’ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider olan Macron’un Avrupa’nın kaygılarını dile getirmesi için bir fırsat olacak.

Liderler, G7 toplantısına katıldıktan sonra ikili görüşmeler yapacak ve ardından planlanan ortak basın toplantısını düzenleyecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da hafta içinde Trump ile görüşmesi bekleniyor. Avrupa başkentlerinde Trump’ın Ukrayna konusundaki sertleşen tutumu ve Moskova ile daha yakın ilişkiler kurma eğilimi endişe yaratıyor.

ZOR BARIŞTAN ÖNCE SON ÇABALAR

Macron ve Starmer, Trump’ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hızlı bir ateşkes anlaşmasına varmaması konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Avrupa’nın sürece dahil edilmesi ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin tartışılması, görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Trump yönetimi, Ukrayna’ya Biden döneminde gönderilen askeri yardımların bir kısmını geri almak için Kiev ile gelir paylaşımı anlaşması üzerinde müzakere yürütüyor. Ukrayna ve ABD, bugün bu anlaşmanın imzalanmaya yakın olduğunu duyurdu.