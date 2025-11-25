Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması imzalandıktan sonra Kiev veya Odessa gibi yerlere “güvenlik güçleri” konuşlandırılacağını açıkladı.

Macron, bu güçlerin arasında "İngiliz, Fransız ve Türk askerlerin de yer alacağını" söyledi ve "bu askerlerinin görevinin, NATO ülkelerinin ittifakın doğu kanadındaki ülkelere sağladığı desteğe benzer şekilde, Ukrayna güçlerini eğitmek ve güvenliği sağlamaya yardımcı olmak" olacağını ekledi.

Macron, bunun NATO değil, hükümetler arası bir koalisyon aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve yaklaşık yirmi ülkenin kara, deniz veya havada katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

SAVAŞTA BÜYÜK GELİŞMELER

ABD'nin baskısıyla 4. yılına giren Ukrayna - Rusya savaşının sonlanması için görüşmeler hız kazandı.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 maddelik barış planında Ukrayna'dan talep edilen tavizler Avrupa ve Ukrayna'da infial yarattı.

Ukrayna'nın ordusunu küçültmesi şartı ve talep edilen büyük toprak tavizleri, Cenevre'deki ABD - Ukrayna görüşmelerinde yeniden ele alındı.

Görüşmelere değinen Macron, "kimse Ukrayna'ya hangi topraklardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyemez" dedi ve Ukrayna'ya destek verdi.