Yunanistan’ın ulusal Protothema ve SKAI televizyonunun haberine göre Emmanuel Macron'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da Recep Tayyip Erdoğan’da Donald Trump'ın konvoyunun hareketine yönelik sıkı tedbirler nedeniyle beklemek zorunda kaldı.
SİNİRLİ ANLARI KAMERAYA YANSIDI
SKAI televizyonunun yayınladığı videoda görüldüğü üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump geçene kadar ayakta beklemek zorunda kaldığı ve son derece sinirli göründüğü belirtildi.
MACRON DA BEKLEMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Pazartesi gecesi New York'ta ve BM Genel Kurulu oturum aralarında Macron, Filistin devletinin tanındığını duyurduğu konuşmasının ardından, Trump'ın konvoyu geçerken polis tarafından "engellenmişti” denildi.
SKAI televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron’unTrump’ın konvoyu geçerken kapatılan yolda, korumaların arasında beklemelerini yanyana görüntülerle izleyenlerine duyurdu.