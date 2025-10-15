Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendi X hesabı üzerinden paylaştığı video, Fransa olduğu kadar Türkiye'nin de gündemine oturdu.

Macron'un "barış için hep birlikte" yazıyla paylaştığı video, Şarm El Şeyh'teki barış zirvesinde Erdoğan'la el ele olan Macron'la açılıyor.

Videoda Erdoğan, Macron'u oturması için davet ederken Macron, "gelemem, beni Paris'te bekliyorlar" diyor.

Erdoğan'ın davetini kibarca reddeden Macron, daha sonra Erdoğan'a sarılıp hızla uzaklaşıyor. Videonun sonunda ise uçağına koşar adımlarla çıkıyor.

Macron, videonun kalanında ise diğer liderlere olan etkileşimlerini gösteriyor. Filistin yönetimi lider Mahmud Abbas'tan ABD Başkanı Donald Trump'a kadar herkesle el sıkışan Macron, görünüşe göre sadece Erdoğan'dan kaçıyor.

MACRON NE DEMEK İSTEDİ?

Spekülasyonlara yol açan video, Macron'un Fransa'daki siyasi krizi unutmadığını gösterme çabası olarak yorumlandı.

Bir yılda 4 Başbakan'ın istifasına neden olan Fransa'daki bütçe krizi, kartopu gibi büyümeye devam ediyor.

Macron, Şarm El Şeyh'de Gazze meselesine odaklanırken, istifa etmesine rağmen Macron'un ısrarıyla tekrar Başbakanlık koltuğuna oturan Başbakan Sebastien Lecornu, hükümeti muhafaza etmek için Fransa Parlamentosu'yla amansız müzakereler yapıyor.

Macron'un bu tartışmalara katılmak için "Paris'te beklenildiği" ve bu sebeple koştuğu tahmin ediliyor.

Video Fransa'da farklı yorumlarla karşılandı. Kimisi Macron'un Fransa'yı önceliği olarak gördüğünü ifade ederken, eleştirmenler ise "bu video gerçeği yansıtmıyor, Macron şov yapıyor" diye konuştu.