Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa tarihinin en yıkıcı orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü ve şiddetli sıcak dalgalarının yaşandığı bir dönemde yaz tatiline çıktı. Macron'un jet ski üzerinde pozları, öfkeye sebep oldu.

Fransız magazin dergisi Paris Match'te yer alan fotoğraflarda, 48 yaşındaki Macron'un yatında, jet ski üzerinde ve güvenlik görevlileriyle dolu bir sürat teknesini kullandığı anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanlığının son dönemine giren Macron'un Riviera'daki Fort de Brégançon yerleşkesinde verdiği bu görüntüler muhalefet kanadında tepkiyle karşılandı.

SİYASET VE BASINDAN TEPKİLER YAĞDI

Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'ya ait olan Paris Match'in "Komutada Son Yaz" başlığıyla sunduğu haberde, 73 yaşındaki eşi Brigitte Macron ile tatil ortamında bulunan Macron'a yönelik "Zenginlerin Başkanı" ve "Jüpiter" eleştirileri yeniden gündeme geldi.

Siyasi kanattan da eleştiriler gecikmedi. Komünist Senatör Pierre Ouzoulias, Europe 1'e yaptığı açıklamada Macron'un sergilediği davranışı "yakışıksız" olarak nitelendi.

Ouzoulias, kendisini bir yangın söndürme aracında itfaiyecilere yardım ederken görmeyi tercih edeceğini söyledi.

Solcu L'Après partisinden Alexis Corbière ise kurgulanan bu görsellerin cumhurbaşkanının "kesin megalomanisini" ve ekolojik krizleri anlayamamış olduğunu gösterdiğini savundu.

'TATİLDE DE ÇALIŞIYOR'

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre Fransa'da son 20 yılın yıllık ortalaması 14 bin 750 hektarken, son yangınlarda 95 bin hektarlık alan kül oldu.

Maliyetinin 14 milyar sterline kadar ulaştığı tahmin edilen yangın felaketinde, temmuz ayında Bordeaux yakınlarındaki yangın 200'den fazla evi yıktı ve 220 bin kişinin tahliyesine yol açtı.

Eleştirilere yanıt veren cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar ise Macron'un Bordeaux'daki büyük yangın kontrol altına alınana kadar ağustos tatilini ertelediğini ve tatili sırasında dünya liderleriyle görüşmeler yaparak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.