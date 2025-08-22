Görselde, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Beyaz Saray’da sıra halinde bekleyen Avrupalı liderler, başları öne eğik bir şekilde otururken tasvir ediliyor. Detaylı incelemeler, görselin yapay zeka izleri taşıdığını ve gerçek bir olayı yansıtmadığını gösterdi.

Örneğin, figürlerin orantısız parmakları ve bulanık yüz detayları, bu içeriğin yapay olarak oluşturulduğuna dair güçlü ipuçları sunuyor.

Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan bu görsel, bazı kesimlerce alay konusu olurken, diğerleri tarafından manipülasyonun tehlikelerine dikkat çekmek için tartışma konusu oldu.

Son dönemde yapay zeka teknolojileri, özellikle Midjourney ve Stable Diffusion gibi araçlar, sahte görseller üretme konusunda büyük bir sıçrama yaptı.

Bu araçlar, birkaç kelimeyle bile gerçekçi görüntüler oluşturabiliyor ve bunları sosyal medya platformlarında yaymak artık çok kolay.

Uzmanlar, bu tür manipülasyonların siyasi algıyı şekillendirmek, güveni zedelemek veya dezenformasyon yaymak için aktif olarak kullanıldığını belirtiyor.

Görselin yayılmasının ardından, Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gibi kaynaklar, bu tür içeriklerin Rus propagandası tarafından Avrupalı liderleri itibarsızlaştırmak için kullanılabileceğini vurguladı.

Bu olay, yapay zeka ile üretilen içeriklerin ne kadar ikna edici olabileceğini ve dijital çağda bilgiye güvenin nasıl sorgulanması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Yetkililer, bu tür manipülasyonların önüne geçmek için daha sıkı düzenlemeler ve farkındalık kampanyaları gerektiğini ifade ediyor.