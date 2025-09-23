ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşmeye dair detaylar da basına yansımaya başladı.

Macron görüşmede "Filistin devletini tanımak, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını unutmak anlamına gelmiyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü "ancak Gazze'deki çatışmayı durdurarak" alabileceğini belirtti.

Fransız kanalı BFMTV'ye verdiği röportajda Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirdi.

Macron, bu kararın Orta Doğu'ya barışı getirebileceğini ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararında yalnız olmadığını vurguladı.

İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşmasının zaman alacağı değerlendirmesinde bulunan Macron, "Bu bir günde gerçekleşmeyecek adım adım ilerleyen bir çalışma. İsrail ile birlikte yaşayabilir bir Filistin'e ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.