Almanya Bundesliga 2'de Preussen Münster ile Hertha Berlin arasında oynanan maça eşi benzeri görülmemiş bir sabotaj damga vurdu.

Karşılaşmada ilk yarının son dakikaları oynanırken hakem Felix Bickel, Hertha Berlin lehinde penaltı pozisyonunu izlemesi için Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından uyarıldı. Pozisyonu tekrar izlemek için VAR monitörünün başına gelen Bickel, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Bickel'in pozisyonu izlemeye hazırlandığı sırada Preussen Münster taraftarlarından biri, monitörün fişini çekti ve VAR'ı sabote etti. Sistemin sabotaj nedeniyle devre dışı kalması üzerine hakem, Köln'deki VAR merkezine bağlandı. Ekranı göremeyen orta hakem, Köln'deki video yardımcı hakemlerin yönlendirmesi üzerine penaltı kararını saha kenarından telsiz aracılığıyla verdi.

Penaltı vuruşunu kullanan Fabian Reese, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Preussen Münster, Jannis Heuer ile beraberliği yakalarken, Marten Winkler'in maçın son dakikasında ağlara gönderdiği top üç puanı Hertha Berlin'e kazandırdı.