OGC Nice, Ligue 1'de Lorient'e 3-1 yenilmesinin ardından, taraftarlarının saldırısına maruz kaldı. Eagles'ın Fransız Rivierası'na dönüşünü yaklaşık 400 taraftar bekliyordu.

RMC Sport'un haberine göre Nice futbolcuları Terem Moffi ie Jeremie Boga, Lorient yenilgisinden sonra taraftarların saldırısına uğradı ve ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

Her iki oyuncu da Pazartesi günü şikayette bulunup hastalık izni aldı. Moffi 7, Boga 5 gün iş göremez raporu aldı.

POLİS RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde çok sayıda polis memurunun hazırladığı polis raporu, herhangi bir şiddet olayını reddederken, Nice'i çevreleyen "çok düşmanca" bir atmosferi doğruladı. Kulüp, herhangi bir karışıklığı önlemek için çok sayıda güvenlik görevlisi görevlendirdi ve Suçla Mücadele Tugayı (BAC) ve yerel polis karakollarından görevliler de hazır bulundu.

Fransız kaynaklara göre raporun bir öncesi ve sonrası olacak. L'Equipe gazetesinin aktardığına göre ise, polis raporunda "çok düşmanca" olarak nitelediği bir sözlü saldırıyı raporlarına ekledi. Ancak olaylarda rapora yansıyan bir yaralanma veya tutuklama bildirilmedi. Ayrıca oyuncuların öfkeli kalabalık tarafından hakarete uğradığı, sarsıldığı ve itilip kakıldığı da ifade edildi.

Polis raporuna rağmen, Terem Moffi ve Jeremie Boga yasal işlem başlatmaya karar verdi. İki oyuncu şikayette bulundu . Nijeryalı forvet ve Fildişi Sahilli kanat oyuncusu vücutlarına ve özel bölgelerine darbe aldı. Ayrıca tükürüldüler ve bazıları ırkçı olan hakaretlere maruz kaldılar. Terem Moffi, Nice'in Ligue 1'de evinde Angers ile karşılaşacağı Pazar gününe kadar hastalık iznine ayrıldı. Boga ise en az beş gün hastalık izni aldı.

Bu kargaşanın ortasında, OGC Nice Pazartesi akşamı bir açıklama yayınladı . Kulüp, oyuncularını savunurken, taraftarların spor salonunun aldığı sonuçlardan duyduğu hayal kırıklığını kabul etti.