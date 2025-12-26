Toplamda iki milyon adetten fazla üretim kapasitesi olan ve geçen 12 ayda 1.4 milyon adet araç üreten otomotiv ana sanayi, gümrük birliğinin getirdiği vergi muafiyetinin de katkısıyla ihracatın yüzde 60'tan fazlasını Avrupa Birliği'ne yapıyor.

TÜRKİYE'NİN YILLIK İHRACAT GELİRİNİN ALTIDA BİRİ

Sektör yaklaşık 40 milyar dolar ile Türkiye'nin yıllık ihracat gelirinin altıda birini oluşturuyor.

Avrupa Birliği, geçen hafta 2035 yılında akaryakıt motorlu araçların satışını durdurma politikasını gevşetti. Araçların yarattığı emisyonları tamamen durdurmak yerine yüzde 90 düşürme hedefini benimseyen Avrupa Komisyonu, araçlarda AB'de üretilen düşük emisyon yaratan çeliğin kullanılması halinde emisyon mahsuplaşması yapabilecek.

"BU TANIMA DAHİL EDİLMESİ STRATEJİKTİR"

Avrupa Komisyonu'nun "AB'de üretilmiş" tanımı oluşturarak birlik içinde üretilmiş araçlara yönelik özel mali teşvikler uygulayacağının sinyalini verdiğine dikkat çeken Eroldu, "Ülkemizin yatırım ortamı ile mevcut yatırımlar açısından büyük risk teşkil eden bu tanıma Türkiye'nin de dahil edilmesi ülkemiz ekonomisi açısından hayati önem taşıyor" dedi.

Eroldu, OSD tarafından yayımlanan bültende, "Türkiye'nin Gümrük Birliği ortağı statüsü gereği, 'Made in EU' uygulamalarında Avrupa Birliği ile eşit şekilde değerlendirilmesi ve teşvik mekanizmalarının dışında kalmaması son derece önemli olup... bu tanıma dahil edilmesi stratejik bir gerekliliktir" dedi.

OSD'nin verdiği bilgiye göre "AB'de üretilmiş" tanımı Avrupa Komisyonu tarafından 28 Ocak'ta görüşe açılacak.