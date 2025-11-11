‘Yerli ve milli’ söylemini altını doldurmadan sürekli tekrarlayan iktidar, ülkenin yer altı kaynaklarını yabancılara pazarlamaktan asla geri durmuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kendi internet sitesinde İngilizce paylaştığı bir katologla Türkiye’nin madenlerini uluslararası şirketlere “Kârınızı maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz” ifadesiyle tanıtıyor.

Enerji Bakanlığı’na göre Türkiye, maden çeşitliliği bakımından dünyada 10’uncu sırada yer alıyor. Türkiye’de 70 farklı yer altı kaynağının üretildiğini vurgulayan Bakanlık, ucuz işgücü olduğunu belirtti, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi uygulandığını gururla anlattı.

KONGO’YA DÖNECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesinde gündeme gelen, Türkiye’nin 2023 ve 2024’te ABD’ye ihraç ettiği iddia edilen nadir toprak elementleri de tartışılmaya devam ediyor. ABD, Çin’in bu alandaki gücünü azaltmak için Ukrayna, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerle anlaşma imzalarken, Türkiye’nin de bu ülkeler arasına katılmasından endişe duyuluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın TBMM’deki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Türkiye’nin nadir toprak elementlerindeki rezervi işleyecek teknolojisi olmadığını hatırlatarak “Bizde hammade var, sizde teknoloji var, gelin üstüne koyun diyerek yer altı kaynağımızı ABD’yle kurulan pazarlık masasına koyuyorsunuz. Sonunda asidik sular yer altına sızacak, Türkiye, Kongo’nun çocuk işçi madenlerine dönecek” eleştirisinde bulundu. Karaca, Enerji Bakanlığı’nın Türkiye’nin yer altı kaynaklarını yabancılara tanıtmasını ‘sömürge madenciliği’ ifadesiyle yorumladı.

Rezervin yarısı ABD’ye verildi

- Nadir toprak elementleri için ABD’yle yapılabilecek bir anlaşmayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çökme nedenleri arasında yer alan kapitülasyonlara benzeten CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Sakın kapitülasyon anlaşmasını ambalajlayıp önümüze getirmeyin” diye uyardı. Yavuzyılmaz, Ukrayna’yla yapılan anlaşmayla ülkenin rezervinin yarısının ABD’li şirketlere teslim edildiğini ve vergi uygulanmadığını hatırlattı.

Gabar’da işçilik Türk’ten üretim ABD’li şirketten

Türkiye’nin petrol üretimi de TBMM’de gündeme geldi. EMEP’li Sevda Karaca, “Gabar’daki petrolü ABD’li şirketler çıkarıyor. İşçiler ise günde 12 saat çalışarak 25-30 bin lira maaş alıyor” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl Diyarbakır’daki petrol sahasının üretimi için ABD’li şirketlerle çalışıldığını açıklamıştı. Bayraktar, elementlerle ilgili eleştirileri ise “ABD’ye nadir toprak elementleri falan vermedik. Elementlerle ilgili bir şey olsa açıklarız. Çekinecek bir şey yok” ifadesiyle yanıtladı.