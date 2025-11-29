Kaza, 01.20 sıralarında Maden Köyü yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. 34 DKK 706 plakalı maden işletmesinde çalışan işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı işçiler, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Midibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.