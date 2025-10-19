Serinletici ve ferahlatıcı özelliğiyle yaz-kış en çok tüketilen içeceklerden biri olan maden suyu ve sodalar, doğru koşullarda saklanmadığında sağlığa zarar verebiliyor. Uzmanlara göre, her içecek gibi maden suyu ve sodanın da belirli bir raf ömrü bulunuyor ve bozulmuş maden suyu ve sodalar tüketimi sindirim sorunlarına yol açabiliyor.

SAKLAMA KOŞULLARI ÖNEMLİ

Kapalı maden suyu ve soda şişeleri genellikle son kullanma tarihine kadar tazeliğini korur. Ancak yüksek sıcaklık, doğrudan güneş ışığı veya uzun süreli bekleme, içeriğindeki gazın kaçmasına ve kimyasal dengenin bozulmasına neden olur. Uzmanlar, maden suyu ve sodanın ideal lezzeti ve etkisi için 6 ila 12 ay içinde tüketilmesini öneriyor.

Bir kez açılan soda ise hava ile temas ettiği anda karbonatını kaybetmeye başlar. Bu nedenle açılmış sodalar buzdolabında saklansa bile en fazla 1–2 gün içinde tüketilmelidir.

BOZULMUŞ MADEN SUYU VE SODA NASIL ANLAŞILIR?

Gazsız ve sessiz açılıyorsa: Şişe açıldığında basınç sesi gelmiyorsa veya köpürme oluşmuyorsa soda gazını kaybetmiş demektir.

Tadı değişmişse: Ekşi, metalik ya da farklı bir tat hissediyorsanız soda bozulmuş olabilir.

Kokusu farklıysa: Normalde kokusuz olan sodada keskin veya kötü bir koku varsa kesinlikle içilmemelidir.

Bulanıklık varsa: Soda berrak yapısını kaybedip bulanıklaşmışsa içinde bakteri üremesi başlamış olabilir.

Tortu oluşmuşsa: Şişe dibinde tortu birikmesi de bozulmanın açık göstergesidir.

Uzmanlar, maden suyu ve sodanın güvenle tüketilebilmesi için serin ve karanlık bir ortamda saklanmasını, doğrudan güneş ışığından uzak tutulmasını ve açıldıktan sonra kısa sürede bitirilmesini tavsiye ediyor.