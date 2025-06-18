AKP’nin zeytinliklerde kömür çıkarmanın önünü açan yasa teklifi, madencilerin iştahını açtı. Ülke genelindeki irili ufaklı tüm maden şirketlerinin çatı örgütü olan Madencilik Platformu, zeytinliklerde sadece kömürün değil tüm madenlerin çıkarılması için kolaylık sağlanmasını istedi.

İŞÇİ SENDİKASINDAN DESTEK

Türk-İş’e bağlı işçi sendikası da madencilere destek açıklaması yaptı. Yatağan Termik Santralini işleten Aydem Holding ile Limak ve IC Holding’in Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için zeytinlik kesiminin önünü açan maddenin tüm madenlere uygulanmasını isteyen Madencilik Platformu, “Zeytinlik düzenlemesinin yalnızca belirli sahaları kapsaması madencilik sektörü yararına yeniden gözden geçirilmelidir” önerisinde bulundu. Yasa teklifine Türk-İş’e bağlı Türkiye Maden İş Sendikası da yaptığı açıklamada “Zeytinlik ve ormana yakın alanlarda madenciliğe karşı çıkan çevre dostlarının çekincelerini aynı hassasiyetle paylaşıyoruz. Ancak bu alanları rehabilite edebilir, ekim alanlarını başka verimli bölgelerde çoğaltabiliriz. Madeni ise hiçbir toprağın altında yetiştiremeyiz” dedi.